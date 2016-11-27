Великий Новгород, 27 ноября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным на 16:00 27 ноября, остаются обесточенными 299 населенных пунктов с населением 7573 человека в пяти муниципальных районах. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

В работах задействованы 153 человека в составе 51 ремонтной бригады, 53 единицы техники, в том числе специальной.

Отключения электричества коснулись жителей Боровичского, Любытинского, Окуловского, Мошенского и Маловишерского районов.

Как сообщили в пресс-службе филиала «Новгородэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада», дополнительно в Новгородскую область направлены 18 ремонтных бригад в составе 107 человек оперативного персонала. С 6:30 в «Новгородэнерго» введен особый режим работы.

Напомним, ночью 27 ноября обильное налипание мокрого снега на провода воздушных линий электропередачи привело к перебоям в электроснабжении потребителей северо-восточных районов Новгородской области. В зоне отключения было более 400 сел и деревень с населением 10 тысяч человек. К 16:00 энергетикам удалось восстановить энергоснабжение более ста населенных пунктов, подав электричество в дома 3 тысяч жителей региона.