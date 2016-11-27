Калуга, 27 ноября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта проверили качество дорожного ремонта в Калуге, проводимого при минусовой температуре. Как сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сопредседателя регионального штаба ОНФ в Калужской области Дениса Шаулина, представители общественной организации провели рейды на улицах областного центра, где укладывали асфальтное покрытие на дорогах, тротуарах и придомовых территориях, при температуре воздуха минус шесть градусов.

Пресс-служба регионального штаба ОНФ в Калужской области Дорожники кладут новый асфальт на неочищенный и мерзлый тротуар

«Качество ремонтных работ при столь низкой температуре может сильно страдать. Как нас заверили работники подрядных организаций, в асфальтную смесь добавляются специальные присадки, которые позволяют производить работы по укладке асфальта при минусовых значениях. Однако это не сказывается положительно на случаях, когда асфальт до момента укладки стынет на земле, как это частично произошло, например, на улице Новослободская. В результате, положенный строительный материал буквально рассыпается даже от несильного нажатия ноги», — заявил Денис Шаулин.

Во дворе дома №6 на улице Константинова активисты ОНФ обнаружили, что рабочие местами укладывают асфальт на битумную основу, под которой образовался лед. Кроме того, площадку, на которой производились работы, плохо очистили от мусора.

«Эти факты говорят о том, что работы по укладке асфальтового покрытия в холодный период должным образом не организованы. Отсутствует и контроль со сторон ответственных ведомств. Жители домов, возле которых ведутся ремонтные работы, также высказывают опасения, что долго такой асфальт не продержится», — сказал активист ОНФ Владислав Васильев.

Весной, общественники из калужского ОНФ намерены взять под контроль дороги и тротуар, которые ремонтировали при минусовой температуре, чтобы в случае необходимости строго спросить с нерадивых дорожников.