Вашингтон, 27 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, который отказался от титула чемпиона мира в полулегком весе по версии UFC, принял «бизнес-решение». Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщил агент чемпиона UFC в легком весе Оди Аттар.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор (справа)

По его словам, UFC поставил Макгрегора перед выбором, какой из поясов ирландский спортсмен готов сдать, и он сделал выбор в пользу титула чемпиона в легком весе.

«Он принял бизнес-решение, — говорит агент. — Вне зависимости от того, что произошло, ни один другой боец не сможет никогда лишить Конора этих титулов. Я расцениваю принятое решение не только как сугубо деловое, но и крайне предусмотрительное».

При этом Аттар добавил, что ирландский спортсмен не проиграл этот титул в бою, его «просто забрали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боец Конор Макгрегор лишился титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Из-за того, что ирландский спортсмен перешел в другую весовую категорию, новым абсолютным чемпионом в полулегком весе стал бразилец Жозе Альдо.

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