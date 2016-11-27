Рязань, 27 ноября, 2016, 16:20 — ИА Регнум.



Мемориальная доска

Скандал вокруг варварства рязанских чиновников, намеревающихся скорейшим образом снести дом, где Циолковский провёл годы детства, приобретает космический масштаб. Помимо Федерации музеев космонавтики, от имени которой в администрацию обратился с письмом её президент, дважды герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Джанибеков, скоро о «благородных» делишках рязанских властей узнают на МКС. Супруга одного из космонавтов, узнав о планируемом сносе дома Циолковского, немедленно заявила, что намерена известить работающих в космосе героев о происходящем в Рязани.

В ответ на возмущение неравнодушных граждан планами уничтожения дома Циолковского, среди которых множество заслуженных людей и знаменитостей, космонавтов, родственников великого ученого, чиновники рязанской администрации осуществляют неуклюжие телодвижения.

Ответа от городской администрации на открытое письмо РВС и «Сути времени» с просьбой остановить снос здания по улице Вознесенской 40, к которому присоединяются всё больше рязанских деятелей науки и культуры, до сих пор нет. Зато опубликовано сообщение о «заседании юбилейной комиссии» областной администрации. Вот оно:

«В пятницу, 25 ноября, состоялось рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея Константина Циолковского.

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олег Василькин проинформировал о работе по определению мест, связанных с пребыванием в Рязани семьи Циолковских.

Он отметил, что в настоящее время проверяется информация по двум адресам: Урицкого, 53 и Вознесенская, 40. Запрашиваются данные из государственного архива, иных источников, сообщает сайт регионального правительства.

— Далее решение будет принимать научно-методический совет. При этом историческая ценность того или иного здания определяется по целому ряду параметров, в которых связь с именем того или иного лица, если она будет достоверно установлена, может служить одним из критериев. Сейчас эта работа ведётся и в ближайшее время будет завершена, — сказал Олег Василькин.»

Всё, что обещают чиновники — заняться выяснением, а действительно ли упомянутый дом является тем самым домом и объектом культурного наследия. Про приостановку тендера на снос дома и отмену самого сноса не сказано ни слова. Это означает, что пока компетентная комиссия экспертов будет рыться в архивах и выяснять очевидное, дом втихую сломают, а комиссии потом останется развести руками, дескать, за утратой предмета спора дальнейшая работа невозможна.

Точно также в 1999 г. был «утрачен» другой дом Циолковского на улице Садовой 7. Не спас его даже статус объекта культурного наследия, охраняемого государством. Самоуправцы просто сломали его под видом якобы реставрации, а потом частному лицу выстроили особняк. И компетентная комиссия признала объект «утраченным», и умыла руки, позволив г-ну Пронькину поселиться в незаконно выстроенном особняке.

Напрашивается ощущение, что чиновники всяческих администраций обитают в неком параллельном пространстве, нисколько не пересекающемся с пространством обитания горожан. Здесь происходят чудовищные кощунства, общество бурлит, протестует, негодует, изыскивает ресурсы для исправления ситуации, а чиновники из параллельного пространства не только не наблюдают происходящего здесь, но и действия свои никак с реальным миром не соотносят. В их вселенной всё обстоит замечательно, вот создали юбилейную комиссию, денег отсыпали, собираются космонавтов приглашать, родственников юбиляра, мероприятия приятные совершать. И не чувствуют под собой страны, не понимают, что после варварского уничтожения дома Циолковского никто на «юбилей» к чиновникам не приедет, ни космонавты, ни родственники, ни уважающие себя деятели науки и культуры. А Рязанскому Государственному Радиотехническому Университету, готовящему к запуску в 2017 г. спутник «Циолковский-Рязань», придётся, видимо, от такого позора убрать имя города из названия. И мероприятия чиновникам придётся проводить исключительно на уровне собственного корпоратива. Что ж, им давно уже ни от чего не стыдно после множества своих варварских деяний. Главное — правильно разделить отсыпанные средства. «Освоить», как они выражаются. А позор — не дым, глаза не выест, к позору они привыкли, как стервятник к запаху падали.