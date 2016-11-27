Москва, 27 ноября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало неуважительные высказывания некоторых политиков по поводу смерти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 ноября, директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Nikita Dezhurny Здание МИД России

Дипломат отметил, что высказывания некоторых известных личностей в связи со смертью Фиделя Кастро должны оставаться на совести этих людей.

«Что касается различных проявлений и желаний позлословить и высказаться в неуважительной манере в отношении ушедшего из жизни человека, политика, я это оставляю на совести тех людей, которые это делают», — сказал Щетинин.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что Кастро, без сомнения, был великим политическим деятелем вне зависимости от того, как к нему относились различные политические силы. «И он в абсолютной степени достоин уважения всех», — добавил Щетинин.

Напомним, Фидель Кастро скончался 25 ноября в возрасте 90 лет. По всему миру простые люди и главы государств выражают соболезнования кубинскому народу и близким Кастро.

Однако, не все скорбят об уходе Кастро. В частности, кубинские иммигранты, бежавшие с Острова свободы в американский штат Флорида, устроили празднование по случаю смерти Кастро.

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп, который в ходе выборов во Флориде опирался на кубинских эмигрантов, назвал Кастро жестоким диктатором, который якобы угнетал свой народ на протяжении 60 лет. Новый вице-президент США Майкл Пенс назвал Кастро тираном.