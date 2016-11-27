Фрязино, Московская область, 27 ноября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. По факту нападения на заместителя главы подмосковного города Фрязино возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Pexels.com Нападение с оружием

Нападение было совершено 15 ноября. Муниципальные рабочие во главе с чиновником выполняли работу по демонтажу рекламных конструкций возле торгового центра «Спутник».

Местный бизнесмен со своими охранниками попытался воспрепятствовать демонтажу незаконных рекламных растяжек на здании торгового центра. Бизнесмен угрожал заместителю главы Фрязино огнестрельным оружием и физической расправой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») и статье 119 УК РФ («Угроза убийством») в отношении местного предпринимателя. Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование этого уголовного дела.