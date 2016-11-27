Москва, 27 ноября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество «Газпром» обновило рекорд поставок газа в дальнее зарубежье. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

antjeverena Штаб-квартира «Gazprom Germania»

Он рассказал, что по данным на 25 ноября, суточный объем экспорта в дальнее зарубежье в восьмой раз за нынешнюю осень обновил рекорд, достигнув отметки в 601,2 миллиона кубометров газа.

«Это… исторический рубеж с точки зрения наших поставок газа на экспорт», — подчеркнул Миллер. Он добавил, что рост экспорта российского газа в дальнее зарубежье свидетельствует о надежности и стабильности поставок от «Газпрома».

Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье в январе-октябре выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 13,05 миллиарда кубометров.

Ранее «Газпром» сообщал, что в первом полугодии нынешнего года смог нарастить выручку на 5%, при этом прибыль монополии снизилась на 9,5%.

Миллер отметил, что экспорт «Газпрома» в ноябре-декабре этого года также останется на высоком уровне.

Согласно официальной отчетности «Газпрома», в минувшем году поставки газа в дальнее зарубежье (в основном в страны Евросоюза) в январе-октябре составили 130,8 млрд кубометров. Таким образом, в абсолютном выражении поставки газа за 10 месяцев 2016 года могут составить около 144 миллиарда кубометров.