Алеппо, Сирия, 27 ноября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска за минувшие сутки смогли существенно продвинутся вглубь восточных районов города Алеппо. Об этом сегодня, 27 ноябре, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республики.

Facebook.com/SyrianPresidency/ Башар Асад вместе с сирийскими военными

Сообщается, что от террористов «Джебхат ан-Нусры» и примкнувших к ним бандформирований, освобождены пять кварталов и более двух тысяч зданий.

За минувшие сутки из контролируемого террористами района Джабаль-Бидару вышли 903 мирных жителя, в числе которых 119 детей. Правительственным войскам также сдались восемь боевиков.

Известно, что наиболее радикальные группировки не собираются сдаваться и намерены удерживать оставшиеся районы города до последнего. Между бандформированиями участились столкновения.

Жители районов Эль-Касидии, Хайдарии и Ханано восстали и вынудили боевиков, которые удерживали эти районы почти четыре года, полностью их покинуть.