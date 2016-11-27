Калуга, 27 ноября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В социальных сетях появилась информация о травмировании мужчины в результате падения льда с крыши дома на улице Кирова в Калуге. По данному факту следственными органами начата процессуальная проверка. Об этом 27 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Dmcroof Лёд на крыше

По данным ведомства, пострадавшему ото льда калужанину оказана медицинская помощь, и его жизнь вне опасности. Сразу после случившегося опасное место было огорожено, а остатки наледи убраны.

Тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшего, будет оценена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также способствовавшие событию причины и условия.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям собственников помещений в здании, управляющей компании, а также сотрудников городской управы Калуги, на которых лежит обязанность по контролю в сфере городского хозяйства.