В калужском Обнинске выполнили годовую программу по замене лифтов
Обнинск, Калужская область, 27 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Замена лифтового оборудования в Обнинске Калужской области в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов 2016 года успешно выполнена. Об этом 27 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.
По ее словам, все работы проведены в полном объеме и с соблюдением сроков, установленных трехсторонним договором между региональным оператором, администрацией города и ООО «РусЛифт».
Этой подрядной организацией в Обнинске были также проведены работы по установке восьми грузовых подъемников, представляющих собой вторые лифты парной работы. Пассажирские лифты в этих домах были сданы в эксплуатацию ранее.
Всего в этом году жители Обнинска получили 66 новых лифтов: 58 пассажирских и восемь грузовых. Они установлены в 27 многоквартирных домах, обошлись они в 117 млн рублей. Лифты соответствуют требованиям создания безбарьерной городской среды и дают людям с ограниченными возможностями новое качество жизни.
За последние два года благодаря региональной программе капитального ремонта в многоквартирных домах Обнинска установлено 146 новых лифтов. Этот вид работ администрация Обнинска выделила для своего города как приоритетный.
Между тем, по информации местной газеты «Неделя», компания РусЛифт» занимается обслуживанием 90% всего лифтового оборудования, имеющегося в городе. Заявки в диспетчерскую службу компании поступают круглосуточно — около 20 в день. Обращения разные: кто-то застрял в кабине, где-то лифт слишком медленно едет, а в другом доме не открываются двери шахты.
Летом 2016 года в компании была запущена новая услуга — «горячая линия». Здесь горожане могут оставлять свои жалобы и пожелания. Впрочем, пока по «горячему» номеру обратились порядка 30 человек. В компании полагают, что столь незначительный показатель связан скорее не с отсутствием проблем, а с неосведомленностью населения. Как утверждают в «РусЛифте», в настоящее время больше всего обращений поступает на старые подъемники. Решению этих жалоб и призвана помочь программа замены лифтового оборудования, осуществляемая областным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов.