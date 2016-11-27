Обнинск, Калужская область, 27 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Замена лифтового оборудования в Обнинске Калужской области в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов 2016 года успешно выполнена. Об этом 27 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Замена лифтового оборудования в Обнинске

По ее словам, все работы проведены в полном объеме и с соблюдением сроков, установленных трехсторонним договором между региональным оператором, администрацией города и ООО «РусЛифт».

Этой подрядной организацией в Обнинске были также проведены работы по установке восьми грузовых подъемников, представляющих собой вторые лифты парной работы. Пассажирские лифты в этих домах были сданы в эксплуатацию ранее.

Всего в этом году жители Обнинска получили 66 новых лифтов: 58 пассажирских и восемь грузовых. Они установлены в 27 многоквартирных домах, обошлись они в 117 млн рублей. Лифты соответствуют требованиям создания безбарьерной городской среды и дают людям с ограниченными возможностями новое качество жизни.

За последние два года благодаря региональной программе капитального ремонта в многоквартирных домах Обнинска установлено 146 новых лифтов. Этот вид работ администрация Обнинска выделила для своего города как приоритетный.

Между тем, по информации местной газеты «Неделя», компания РусЛифт» занимается обслуживанием 90% всего лифтового оборудования, имеющегося в городе. Заявки в диспетчерскую службу компании поступают круглосуточно — около 20 в день. Обращения разные: кто-то застрял в кабине, где-то лифт слишком медленно едет, а в другом доме не открываются двери шахты.

Летом 2016 года в компании была запущена новая услуга — «горячая линия». Здесь горожане могут оставлять свои жалобы и пожелания. Впрочем, пока по «горячему» номеру обратились порядка 30 человек. В компании полагают, что столь незначительный показатель связан скорее не с отсутствием проблем, а с неосведомленностью населения. Как утверждают в «РусЛифте», в настоящее время больше всего обращений поступает на старые подъемники. Решению этих жалоб и призвана помочь программа замены лифтового оборудования, осуществляемая областным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов.