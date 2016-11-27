Новый Орлеан, США, 27 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Новом Орлеане (Луизиана, США) неизвестные открыли стрельбу в самом центре города. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Стрельба

Сообщается, что стрельба произошла в самой старой части города — Французском квартале на Бурбон-стрит.

В результате стрельбы погиб один человек. Ещё девять получили ранения.

Полиция начала расследование произошедшего. Стрелявших ищут.