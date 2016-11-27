Тбилиси, 27 ноября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что Грузия придает особое значение сотрудничеству с ООН с целью обеспечения мира, стабильности и экономического благоденствия, а также защиты прав человека. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Георгий Маргвелашвили заявил на встрече с генсеком ООН Пан Ги Муном, которая состоялась в рамках проходившей в Ашхабаде международной конференции.

President.gov.ge Встреча Георгия Маргвелашвили с Пан Ги Муном в Ашхабаде

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Грузией и ООН и была отмечена роль этой, по определению президента Грузии, универсальной международной организации в обеспечении безопасности и стабильности в регионе и мире.

Георгий Маргвелашвили в этом контексте сообщил генсеку ООН о ситуации, создавшейся на «оккупированных территориях» Грузии. Он выразил обеспокоенность действиями России, в частности, фактом ратификации Госдумой РФ соглашения о создании объединенной группировки войск с Абхазией и подписания этого документа президентом России. Глава грузинского государства отметил, что это соглашение является неотъемлемой частью договоров о союзничестве и стратегическом партнерстве, ранее заключенных Россией с Абхазией и Южной Осетией. В Грузии эти договоры и вытекающие из них соглашения считают грубейшим нарушением основных принципов и норм международного права и угрозой безопасности всего региона.

Президент Грузии затронул и планируемый в Южной Осетии в 2017 году референдум по вопросу присоединения к России и назвал его еще одним шагом к аннексии грузинских территорий. Георгий Маргвелашвили призвал мировое сообщество продолжить политику непризнания независимости «оккупированных территорий».

На встрече обсуждались факты нарушения прав человека в селах, находящихся вдоль «оккупационной линии», и генсек ООН пообещал, что его организация уделит этой теме особое внимание и применит все рычаги для исправления ситуации.

В числе других вопросов были рассмотрены ход женевских переговоров, прогресс Грузии в вопросах защиты прав человека и другие темы. Президент Грузии поблагодарил генсека ООН за поддержку его организацией резолюции о статусе беженцев из Абхазии и Южной Осетии и заявил, что приоритетом внешней политики Грузии остается безопасное и достойное возвращение беженцев в родные места.