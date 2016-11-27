Тбилиси, 27 ноября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Туркмения намерена увеличить грузооборот с Грузией и транзитные перевозки грузов через Грузию. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом стало известно на встрече президентов Грузии и Туркмении, которая прошла 26 ноября в Ашхабаде.

President.gov.ge Президенты Грузии и Туркмении на международной конференции в Ашхабаде

Встреча Георгия Маргвелашвили с туркменским коллегой состоялась в рамках проходящей в столице Туркмении под эгидой ООН первой международной конференции по устойчивой транспортной системе. Лидеры двух стран выразили готовность еще большей активизации политического диалога и обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.

На встрече было отмечено, что географическое положение Грузии и Туркмении в значительной мере определило сотрудничество между двумя странами в сферах транспорта и логистики. Стороны подчеркнули важность осуществления совместных крупных региональных и межрегиональных транспортных и энергетических проектов.

Президент Грузии отметил, что проект Нового Шелкового пути открывает обеим странам еще более широкие перспективы для развития транспортного сотрудничества. Он также подчеркнул важность проекта Lapis Lazuli, который будет способствовать развитию транспортного коридора Европа — Азия. Георгий Маргвелашвили поздравил Гурбангулы Бердымухаммедова с официальным открытием железной дороги между Туркменией и Афганистаном.

На встрече обсуждался потенциал Грузии как страны, осуществляющей транзит энергоносителей и иных грузов в страны Евросоюза. Президент Грузии выразил готовность содействия транспортировке туркменского газа в Европу по территории Грузии. Президент Туркмении в ответ сообщил, что его страна планирует увеличение грузооборота и транзитных перевозок по территории Грузии.

В числе других вопросов обсуждались проекты транзита энергоносителей Каспия в страны Европы, перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. Президент Грузии сообщил коллеге о ситуации в конфликтных регионах и отметил важность продолжения мировым сообществом политики непризнания независимости «оккупированных территорий». Георгий Маргвелашвили поблагодарил Гурбангулы Бердымухаммедова за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.