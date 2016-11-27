Москва, 27 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео ко Дню морской пехоты, который отмечается сегодня, 27 ноября.

Mil.ru Морские пехотинцы

Морская пехота — род сил Береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов.

В её состав входят органы военного управления, бригады Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флота ВМФ России, а также два батальона Каспийской флотилии.

Создание морской пехоты было связано с борьбой России за выход к Азовскому и Балтийскому морям в конце XVII — начале XVIII веков при правлении Петра I.

Днём рождения морской пехоты России считается 16 (27) ноября 1705 года, когда Указом Петра I был сформирован морской полк.