Президент Грузии утвердил кандидатуру премьер-министра
Тбилиси, 27 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о назначении Георгия Квирикашвили на пост-премьер-министра республики. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба президента Грузии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне парламент Грузии выразил Квирикашвили и предложенным им кандидатурам министров вотум доверия. За кандидатуру премьер-министра проголосовали 110 депутатов, против — 19.
Окончательно кандидатуру премьер-министра утверждает президент, что он сегодня и сделал. Теперь Квирикашвили назначит согласованные кандидатуры на посты министров.
Квирикашвили занимает пост премьер-министра с 29 декабря 2015 года.
Из старого правительства в новое вошли: министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр обороны Леван Изория.
Министром финансов назначен Дмитрий Кумсишвили, который в прошлом составе правительства занимал пост министра экономики. Главой министерства экономики стал бывший заместитель главы этого ведомства Георгий Гахария.
Каха Каладзе, который получил депутатский мандат, вернулся на пост министра энергетики и вице-премьера.
Министром инфраструктуры стал Зураб Алавидзе, который ранее занимал второстепенные должности в правительстве.
Руководителем аппарата государственного министра по евроинтеграции стал депутат Виктор Долидзе.
Главы остальных министерств и ведомств остались без изменений со времен предыдущего правительства.