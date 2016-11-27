Тбилиси, 27 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о назначении Георгия Квирикашвили на пост-премьер-министра республики. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба президента Грузии.

Gov.ge Георгий Квирикашвили выступает в грузинском парламенте

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне парламент Грузии выразил Квирикашвили и предложенным им кандидатурам министров вотум доверия. За кандидатуру премьер-министра проголосовали 110 депутатов, против — 19.

Окончательно кандидатуру премьер-министра утверждает президент, что он сегодня и сделал. Теперь Квирикашвили назначит согласованные кандидатуры на посты министров.

Квирикашвили занимает пост премьер-министра с 29 декабря 2015 года.

Из старого правительства в новое вошли: министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр обороны Леван Изория.

Министром финансов назначен Дмитрий Кумсишвили, который в прошлом составе правительства занимал пост министра экономики. Главой министерства экономики стал бывший заместитель главы этого ведомства Георгий Гахария.

Каха Каладзе, который получил депутатский мандат, вернулся на пост министра энергетики и вице-премьера.

Министром инфраструктуры стал Зураб Алавидзе, который ранее занимал второстепенные должности в правительстве.

Руководителем аппарата государственного министра по евроинтеграции стал депутат Виктор Долидзе.

Главы остальных министерств и ведомств остались без изменений со времен предыдущего правительства.