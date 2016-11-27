Калининград, 27 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Проблема русофобии в странах Прибалтики рассосётся благодаря массовому отъезду оттуда молодёжи. Такое мнение высказал кинодокументалист, продюсер фильмов «Прибалтика. История одной оккупации» и «Нацизм по-прибалтийски» Валерий Шеховцов, выступая накануне в Калининграде на площадке дискуссионного клуба «Калининградский блог-пост», передаёт корреспондент ИА REGNUM с места встречи.

Гость калининградских блогеров — кинодокументалист Валерий Шеховцов

«Моё ощущение, что это ситуация должна рассосаться. И не потому, что возникнут здоровые силы, а потому, что люди, прежде всего, молодёжь всё чаще уезжает из этих стран, — сказал Шеховцов. — Молодому поколению уже, извините, по барабану антироссийская политика властей. Молодёжи важно заработать копейку на жизнь, работая официантом. Они даже учат русский язык, потому что надо разговаривать с клиентами из России, Белоруссии, Казахстана…».

В свою очередь модератор встречи, политолог Балтийского федерального университета Александр Носович отметил, что в Прибалтике «здоровые силы есть, но они уезжают».

«Большинство молодых людей при первой возможности сбегают в Лондон, в Дублин, в Норвегию, последние годы — в Германию, — продолжил Носович. — Через несколько лет Прибалтика превратится в хоспис, богадельню, в котором основной процент населения — глубоко пожилые люди».

ИА REGNUM уточняет, что по данным Eurostat, Литва, Латвия и Эстония, а также Словакия стали единственными странами Центральной и Восточной Европы, где галопирует эмиграция населения.

Так, в 2015 году из Литвы уехало на 21,6% больше людей, чем в 2014 году, из Латвии — на 6% больше людей, чем в 2014 году, а в Эстонии эмиграция выросла втрое по сравнению с 2014 годом.

«Тема наших взаимоотношений с соседями актуальна не только потому, что на той стороне подогревается русофобия и звучат антироссийские выкрики, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ведущий мероприятия, основатель дискуссионного клуба «Калининградский блог-пост» Андрей Омельченко. — Она интересна сегодня ещё и потому, что нам — жителям Калининградской области — нужно не повторить ошибки наших соседей. Например, важно не допустить, чтобы у нас, в Калининградской области, неонацизм поднял голову так, как это происходит в Прибалтике, или, не дай Бог, так, как на Украине».