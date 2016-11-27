Уфа, 27 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум.



Glavarb.ru Руководителем администрации главы Башкирии назначен Владимир Нагорный

В руководстве Башкирии произошли кадровые изменения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, указом руководителя республики Рустэма Хамитова руководителем администрации главы Башкирии назначен Владимир Нагорный, который ранее занимал пост вице-премьера. В свою очередь, на прежнюю должность Нагорного назначен Ильяс Муниров, ранее возглавлявший госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. Министр имущества и земельных отношений Евгений Гурьев получил в дополнение к своему министерскому портфелю еще и пост вице-премьера.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что кадровые изменения в республике носят не революционный, а эволюционный характер. «Масштабные кадровые перестановки в Башкирии следует относить к разряду эволюционных, а не революционных, — заявил Михайличенко ИА REGNUM. — Прежде всего, усиливает свои позиции Евгений Гурьев, который становится вице-премьером. Его роль в управлении республиканскими активами ОАО «Сода» и «Башнефти» очень важна и логично предполагает повышение в статусе».

Высказал эксперт свою позицию и поводу смены руководителя администрации Рустэма Хамитова. «Что касается ухода Сергея Молчанова с поста руководителя администрации главы Башкирии то, полагаю, он не связан с какими-то конфликтами, претензиями в работе или прочими экстрафакторами. По большему счету, быть недовольным Молчановым, у Хамитова оснований нет. Он эффективно решал поставленные перед ним задачи. В то же время сам Молчанов больше тяготеет к хозяйственной, а не политической работе. Ей он, скорее всего, и займется. Пришедший ему на смену Владимир Нагорный уже имеет опыт работы в администрации Хамитова. На мой взгляд, это также человек из ближайшего окружения главы республики».

Руководитель евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов считает, что основной задачей нового руководителя администрации главы Башкирии будет выполнение установок кураторов из Кремля. «Пришедший на смену Вячеславу Володину заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко активно корректирует принципы внутренней политики. Задача нового главы администрации Башкирии Нагорного им соответствовать в полной мере», — отметил эксперт.

Справка:

Нагорный Владимир Александрович родился 30 июня 1957 года в п. Раевский Альшеевского района республики. В 1983 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности».

Трудовую деятельность начал в 1978 году в Научно-исследовательском институте промышленного строительства — от старшего техника до заведующего отделом. В 1986—1991 годах — инструктор, заместитель заведующего отделом Орджоникидзевского райкома КПСС, заместитель секретаря парткома, секретарь парткома проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой». В 1991—1999 годах — начальник отдела, заместитель начальника по экономике, заместитель генерального директора по экономике ООО Строительно-промышленный комбинат № 3 проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой».

В 1999—2003 годах — заместитель председателя Орджоникидзевского районного Совета депутатов. В 2003—2004 годах — заместитель председателя Совета муниципального образования Орджоникидзевский район г. Уфы. В 2004—2005 годах — заведующий организационным отделом секретариата Уфимского городского Совета, секретарь Уфимского городского Совета.

В 2006—2008 годах — заместитель директора, директор ООО «Производственно-торговая фирма «Уралторгсервис».

В 2008—2010 годах — первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Уфы. В 2010—2011 годах — первый заместитель главы администрации Кировского района Уфы. В 2011—2014 годах — глава администрации Ленинского района Уфы.

В 2014 году — начальник Управления Президента РБ по работе с территориями и кадровой политике. В 2014—2016 годах — заместитель премьер-министра правительства РБ.

Заслуженный строитель Республики Башкортостан.