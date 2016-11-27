Москва, 27 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности гибели 20-летнего гроссмейстера, экс-чемпиона России по шахматам Юрия Елисеева. Об этом сегодня, 27 ноября, пишет «Российская газета».

THOR Паркур

Молодой человек упал с 12 этажа, перелезая из окна на балкон соседней квартиры. Выяснилось, что Елисеев увлекался паркуром — довольно опасное перемещение по городским сооружениям без страховки.

Друзья Елисеева выложили в социальные сети фотографии, на которых погибший на вытянутых руках свисает с балкона.

В 2012 году он стал чемпионом по шахматам среди кадетов, а в 2013 году получил звание гроссмейстера. Когда Елисееву было 16 лет он стал чемпионом России по классическим шахматам. В нынешнем году он выиграл ежегодный фестиваль «Moscow Open».