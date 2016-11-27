Великий Новгород, 27 ноября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В четырех районах Новгородской области более девяти тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

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Сообщается, что из-за сильных снегопадов и ветра произошли множественные обрывы проводов. На данный момент без электроснабжения остаются 3,4 тысячи домов в 370 населенных пунктов, в которых проживают свыше 9,2 тысяч человек.

Оказавшиеся без электроснабжения социально значимые объекты, в том числе больницы и котельные, перешли на резервные источники электроснабжения.

В пострадавших районах проводятся аварийно-восстановительные работы, которые планируется завершить к вечеру.