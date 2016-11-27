На Каспии разбился вертолет иранской нефтяной компании
Тегеран, 27 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Каспийском море потерпел крушение вертолет Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает агентство IRNA.
Af.mil
Крушение вертолёта
Сообщается, что вертолет разбился в районе иранской провинции Мазендеран. На борту разбившегося вертолета находились пять человек. Воздушное судно перевозило раненного сотрудника с нефтяной платформы в Каспийском море в больницу.
По данным властей города Бехшехр, все находившиеся на борту погибли. На данный момент найдены тела двух погибших. Поиски остальных продолжаются.
По предварительным данным, причиной крушения вертолета стал технический сбой.