Тегеран, 27 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Каспийском море потерпел крушение вертолет Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает агентство IRNA.

Af.mil Крушение вертолёта

Сообщается, что вертолет разбился в районе иранской провинции Мазендеран. На борту разбившегося вертолета находились пять человек. Воздушное судно перевозило раненного сотрудника с нефтяной платформы в Каспийском море в больницу.

По данным властей города Бехшехр, все находившиеся на борту погибли. На данный момент найдены тела двух погибших. Поиски остальных продолжаются.

По предварительным данным, причиной крушения вертолета стал технический сбой.