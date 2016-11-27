Дамаск, 27 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили химическое оружие при ракетном обстреле позиций бандформирования «Сирийская свободная армия» в районе Халилийе на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генеральный штаб вооруженных сил Турции.

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Сообщается, что у 22 боевиков «Сирийской свободной армии», которые находились на позициях во время обстрела, выявлены признаки поражения боевыми химическими веществами.

ВВС Турции в ответ на применение химического оружия боевиками ИГ в рамках операции «Щит Евфрата» уничтожили четыре цели террористов в районе Анифах на севере Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне российские военные передали сирийской стороне материалы, доказывающие, что боевики применяли химическое оружие в районе сирийского населенного пункта Маррет-Умм-Хауш.