Польша, 27 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Жители города Олькуш на юге Польши почтили память советских солдат сотнями зажжённых свечей и лампад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 27 ноября, командир содружества «Курск» Ежи Тыц.

Стоп-кадр видеозаписи Е.Тыца Мемориал на олькушском кладбище с сотнями поминальных свечей

«Все в шоке! — сообщил руководитель волонтеров, восстанавливающих по всей территории Польши памятники красноармейцам. — Я поражён таким количеством цветов и свечей, которые принесли поляки на праздник поминовения ушедших. Никогда, никогда их не было столько. Сотни свечей и цветов…».

На видеозаписи, представленной Тыцом, видно, что лампады стоят на каждой могиле красноармейцев, но основное количество поминальных светильников сосредоточено на постаменте полукруглой арки, на которой написано «Героям Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение олькушской земли».

«Хорошо бы, если наши власти, включая президента, прежде чем очередной раз открыть рот, чтобы оскорбить красноармейцев, называя их оккупантами, посмотрели эту видеозапись. И дали себе отчёт в том, что народ польский не согласен с их лживой, отвратительной политикой», — сказал командир «Курска».

Google.ru/maps Расположение города Олькуш

ИА REGNUM уточняет, что город Олькуш вписан черными страницами в историю Польши. Здесь в июле 1940 года немецко-фашистские оккупанты расстреляли 20 польских граждан в ответ на убийство немецкого полицейского. Затем каратели вывели всех мужчин (несколько тысяч человек) на главную городскую площадь и, заставив всех лечь лицом на землю со сложенными за спиной руками, подвергли жестоким пыткам и моральным унижениям. Преступление немецких захватчиков в Олькуше получило в польской историографии название «Кровавая среда».

Советские войска освободили от фашистской нечисти город Олькуш в январе 1945 года. На олькушском кладбище в 1948 году было предано земле 1113 красноармейцев, 907 человек из которых — безымянные. Два года назад волонтёры «Курска» привели в порядок воинское кладбище.