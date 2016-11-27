Москва, 27 ноября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. На севере Москвы неизвестные ограбили квартиру почти на 17 миллионов рублей. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Храните деньги в сберегательной кассе

Сообщается, что в полицию обратилась 34-летняя безработная жительница Москвы, проживающая в одном из многоквартирных домов на Балтийской улице. В ходе проверки было установлено, что неизвестные взломали дверь и проникли в квартиру потерпевшей. Налетчики похитили сейф, в котором находились деньги и ювелирные украшения.

Известно, что злоумышленников было двое. В общей сложности, они украли 16,7 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется розыск налетчиков.