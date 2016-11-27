В Индии неизвестные атаковали тюрьму и освободили заключенных
Нью-Дели, 27 ноября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В Индии группа вооруженных неизвестных совершила нападение на тюрьму Набха и освободила пятерых заключенных. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает агентство ANI.
Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США
Нападение на тюрьму
Сообщается, что группа из десяти вооруженных мужчин, переодетых в полицейскую форму, атаковала тюрьму Набха в городе Пахалгам в округе Анантнаг на севере страны.
При нападаении произошла сильная перестрелка с охраной тюремного комплекса. Информация о раненых или убитых пока не поступала.
Нападавшие освободили пятерых заключенных и скрылись. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Правоохранители вместе с военными начали облавы на нападавших.