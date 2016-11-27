Смоленск, 27 ноября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Новое здание Арбитражного суда Смоленской области торжественно открылось 25 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Островский, руководители судебной арбитражной системы Российской Федерации, законодательной власти региона, правоохранительных органов, духовенства, сотрудники и ветераны судебной системы области.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

Арбитражный суд региона переехал в здание, где раньше располагалась гостиница «Смоленская», — это одно из наиболее значительных сооружений областного центра, построенных в неоклассическом стиле. В послевоенный период оно сохранилось в первоначальном виде. Здание претерпело капитальную реконструкцию: помимо ремонта фундамента, стен, перекрытий и фасада здания, была произведена реставрация центрального холла, восстановлены балконы и декоративное убранство.

Выполняя поручение председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева, его заместитель — председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Олег Свириденко отметил: «Что такое строить и завершать стройку, многие здесь присутствующие знают не понаслышке. Можно всю жизнь проработать — и просто остаться в истории своего учреждения, а можно в истории оставить большой след. Вот это здание — как раз новая история Арбитражного суда Смоленской области. Такие объекты, которые появляются в государстве, говорят о сильной власти и о том, что в России всё в порядке».

Губернатор Алексей Островский подчеркнул: «Сегодня здесь созданы все условия для успешного решения задач, стоящих перед судейским сообществом и всеми участниками судебного процесса».

Председатель областного Арбитражного суда Сергей Шурыгин поблагодарил главу региона Алексея Островского за содействие при организации проведения экспертизы проектно-сметной документации, что позволило уже в начале 2013 года получить необходимое финансирование на реализацию столь масштабного проекта.

Глава региона и другие участники торжества осмотрели залы и офисы областного Арбитражного суда. Общая площадь здания составляет более шести тысяч квадратных метров, оно оснащено современным оборудованием и автоматизированными системами жизнеобеспечения и организации работы суда, среди которых — охранная и тревожная сигнализация, кабельная и телекоммуникационная сети, аудио-видеоконференцсвязь, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, аудиофиксация судебных заседаний и многое другое. При проектировании особое внимание было уделено обеспечению условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.