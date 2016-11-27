Симферополь, 27 ноября, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Турецкая делегация, посетившая Крым 24−25 ноября, не была уполномочена правительством Турецкой республики делать заявления касательно признания Крыма российским и отказа Турции от поддержки санкций против Крыма и России в целом. Такой вывод можно сделать из сообщения МИДа Турции, размещённого на официальном сайте госучреждения 25 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Infestor Эмблема министерства иностранных дел Турции

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«Мы отметили появление новостных сообщений о недавней поездке, совершенной неофициальной делегацией из Турции в Крым, — говорится в сообщении представителя министерства иностранных дел Турции, посла Хюссейна Мюфтюоглу. — Визит был полностью организован самими представителями делегации, которые не запрашивали у министерства разрешения и не интересовались мнением министерства. Упомянутый визит не имеет никаких официальных аспектов. Позиция Турции по поводу уважения украинского суверенитета и признания территориальной целостности Украины, включая Крым, не изменилась».

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 ноября полуостров посетила делегация общественных и политических деятелей из Турции. В ходе визита участники делегации заявляли, что их страна признаёт Крым российским и в ближайшее время откажется от поддержки санкций против России и Крыма.

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