Катманду, 27 ноября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В центральной части Непала джип сорвался с горного обрыва. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Greudin Дорога над пропастью

Сообщается, что автомобиль сорвался в пропасть в районе Навалпараси в 170 километрах к западу от столицы Непала города Катманду.

Автомобиль был сильно перегружен и его эксплуатировали без соблюдения правил дорожного движения.

По данным агентства в результате трагедии погибли семь человек, ещё 18 получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу. Трое из них находятся в критическом состоянии, в том числе водитель авто.