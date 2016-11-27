Саппоро, Япония, 27 ноября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Пара канадских фигуристов — Тесса Вируч и Скотт Мойр установили новый мировой рекорд по очкам по итогам двух программ на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Саппоро (Япония).

David W. Carmichael Канадская пара

Вируч и Мойр 26 сентября сперва установили новый мировой рекорд в коротком танце, получив за свой прокат 79,47 балла.

За произвольный танец они получили 116,37 балла. По сумме двух программ канадская пара набирает 195,84 — это новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал американской паре — Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. Эти фигуристы по сумме двух программ набрали 195,52 на Олимпийских играх 2014 года.

Пара российских фигуристов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов на Гран-при в Саппоро по итогам двух программ набрали 169,62 балла и заняли пятое место.