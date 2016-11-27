Чита, 27 ноября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В Забайкальском крае сдался полиции подозреваемый в убийстве сотрудника Росгвардии. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Забайкальскому краю.

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Убийство было совершено в поселке Карымское 20 ноября. Местный житель застрелил сотрудника Росгвардии, прибывшего на вызов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК России («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

С момента убийства подозреваемый скрывался в лесу, но теперь решил сдаться полиции.

Он явился к своему брату, проживающему в Чите, который и сообщил правоохранителям о намерении сдаться.

В данный момент подозреваемый доставлен в следственные органы. Проводятся следственные мероприятия.