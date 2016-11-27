Нью-Дели, 27 ноября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Семь человек сгорели в огне, охватившем индийскую прядильную фабрику в северном штате Харьяна. Пожар на производстве начался поздно вечером в пятницу, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных чиновников.

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Прядильная фабрика, на которой произошло ЧП, находится в 85 км севернее Нью-Дели в районе Панипат северного индийского штата Харьяна. «Семь человек погибли и еще трое пострадали от ожогов в крупном пожаре внутри прядильной фабрики в селе Курар», — сообщил чиновник из районной администрации.

Согласно имеющимся данным, в момент возгорания на фабрике находилось 32 человека. Среди семерых погибших, двое — женщины.

Для тушения пожара, который, по предварительным данным, произошел от короткого замыкания в проводке, прибыли 10 пожарных бригад. По оценками местных жителей, пламя усилили хранящиеся на фабрике химикаты, нефтепродукты и тюки с хлопком.