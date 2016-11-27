Москва, 27 ноября, 2016, 07:50 — ИА Регнум. В Москве трагически погиб экс-чемпион Российской Федерации по шахматам Юрий Елисеев. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на друга Елисеева Даниила Дубова.

Цитата из к/ф «Кошачий глаз». Реж. Льюис Тиг. 1985. США Высота

По словам Дубова, Елисеев по какой-то причине пытался перелезть из окна на балкон двенадцатого этажа, но сорвался.

Про Елисеева известно, что ему было 20 лет. В 2012 году он стал чемпионом по шахматам среди кадетов, а в 2013 году получил звание гроссмейстера. Когда Елисееву было 16 лет он стал чемпионом России по классическим шахматам. В нынешнем году он выиграл ежегодный фестиваль «Moscow Open».

Российская шахматная федерация выразила соболезнования родным и близким 20-летнего гроссмейстера.