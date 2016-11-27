Сана, 27 ноября, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Баллистическая ракета, выпущенная повстанцами-хуситами по территории Саудовской Аравии, попала точно в цель. Целью атаки являлась военная база саудитов в приграничном городе Хамис-Мушайте, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на государственное информационное агентство Saba.

Al Jazeera English Спецназ Саудовской Аравии

Как сообщил йеменский источник, огневая атака по территории административного округа Асир Саудовской аварии вызвана непрекращающимися воздушными ударами по городам Йемена со стороны коалиции.

Между тем, по данным спутникового телеканала Al Arabiya, силам ПВО Саудовской Аравии удалось перехватить и обезвредить ракету еще в воздухе. Никакого ущерба, таким образом, причинено не было.

Согласно сведениям, распространяемым агентством Saba, только за последние 24 часа самолетами коалиции было нанесено несколько десятков авиаударов по северным йеменским городам, включая столицу страны Сану, северные провинции Хадже, Саада и юго-западную провинцию Таиз.

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Напомним, в Йемене продолжается гражданская война между исповедующими шиитское направление ислама хуситами, которых поддерживают военные, верные бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху, и суннитами, сторонниками президента Мансура Хади. Последнего поддерживает международная коалиции стран во главе с Саудовской Аравией.