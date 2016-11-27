Питтсбург, США, 27 ноября, 2016, 06:55 — ИА Регнум. Один мужчина погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы на окраине Питтсбурга, второго по величине города штата Пенсильвания, США. Об инциденте, произошедшем в субботу, 26 ноября, сообщает портал Lancaster Online.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Согласно сообщениям полицейских, группа вооруженных людей вышла к городской черте с облесенной территории. Злоумышленники без видимых причин открыли огонь на поражение по жилым районам: в общей сложности прозвучало не менее 15 выстрелов.

В результате пострадали четыре человека. 22-летний Нильс Янг от полученных ранений скончался в клинике спустя час после стрельбы. Находившиеся в припаркованной на улице машине 29-летняя женщина получила пулевое ранение в руку, а девочка 11 лет — сквозное ранение ноги. Вместе с женщинами в салоне машины был 8-летний мальчик, ребенок получил небольшие ранения осколками стекла.

Полиция Питтсбурга ищет злоумышленников.