Вашингтон, 27 ноября, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Политический обозреватель телеканала Fox News Моника Кроули рассматривается в качестве кандидатуры на должность пресс-секретаря избранного президента США Дональда Трампа. У телеведущей Лауры Ингрэм, о вероятности назначения которой сообщалось ранее, появился конкурент, передает в субботу, 26 ноября, PJ Media.

Fox News Channel Эмблема Fox News

Сообщается, что Кроули, являющаяся, кроме того, регулярным комментатором Washington Times, была активной сторонницей Трампа с самого начала избирательной кампании. Она изначально заявляла в Fox News, что не стоит недооценивать заявку, сделанную Трампом в качестве кандидата на должность в президенты.

«Через три недели после того, как Дональд Трамп объявил себя кандидатом в президенты … я пришла на Fox News и сказала, что пора перестать смеяться и недооценивать его: он может выиграть все это».

В своей статье, вышедшей еще в июне 2015, Кроули точно предсказала, что Трамп «воскресит великое молчаливое большинство».

Между тем телеведущая Лаура Игрэм недавно подтвердила Fox News, что ее кандидатура рассматривается на должность пресс-секретаря Трампа.