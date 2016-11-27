Вашингтон, 27 ноября, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Звонок кандидата на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон ее сопернику от Республиканской партии Дональду Трампу с признанием поражения не был инициирован самой Клинтон. На ее надавил президент США Барак Обама. Об этом говорится в книге корреспондентов The Hill Эми Парнс (работала в Белом доме) и Джонатана Аллена. Книга еще не выпущена, но издание успело с ней ознакомиться.

DonkeyHotey Трамп и Клинтон

В своей книге журналисты опираются на несколько источников. Трое из них утверждают, что штаб Хиллари Клинтон до последнего не терял надежду на то, что победа останется за демократами. Они ждали результатов из Мичигана, Висконсина и Пенсильвании. Кандидаты «шли» плотно, но победа Трампа в Пенсильвании стала поворотной. После чего Обама позвонил Клинтон и призвал ее признать поражение и поздравить соперника с победой.

Причем, так как результаты Клинтон и Трамп были довольно плотными, то сама кандидат от демократов могла бы не позвонить республиканцу, если бы на нее не оказали давления, заявил источник журналистов. По информации The Hill, ряд сторонников Клинтон не одобрили звонок Обамы, потому как считал, что надо было дождаться официального объявления итогов.

Выборы президента в США состоялись 8 ноября, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. За него проголосовало 300 выборщиков, за Клинтон — около 200. Новая администрация приступит к работе после инаугурации Трампа 20 января 2017 года.

Белый дом уже признал результаты выборов. В то же время, как ранее писало ИА REGNUM 25 ноября кандидат от «зеленых» Джилл Стайн, которая набрала около процента голосов, подала петицию о проведении повторного подсчета голосов на выборах президента в штате Висконсин. Стайн хочет добиться этого же еще в Пенсильвании и Мичигане. Штаб Хиллари Клинтон, в свою очередь, заявил, что примет участие в пересчете голосов избирателей в штате Висконсин.