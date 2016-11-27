Дамаск, 27 ноября, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Жизнь миллионов сирийцев превратилась в кошмар. В частности, около полумиллиона детей в Сирии проживают в осаженных городах, которые сегодня практически полностью отрезаны от доставки базовой гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном заявлении исполнительного директора Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейка.

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы

Согласно последним данным организации, действующей под эгидой ООН, в Сирии до 500 тыс. несовершеннолетних живут в 16 населенных пунктах, находящихся в осаде. Из этого числа около 100 тыс. детей живут в восточном Алеппо. Причем многие осажденные территории последние два года получают совсем мало или вообще не получают гуманитарную помощь.

Более полумиллиона детей живут в сирийских осажденных городах. Дети в Сирии погибают, получают ранения, боятся ходить в школу, выходить на улицы. Дети в Сирии выживают, питаясь минимальным количеством еды, и при этом остаются практически без медицины, отмечается в заявлении ЮНИСЕФ.

21 ноября заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщал, что количество человек, проживающих в осажденных районах Сирии, возросло до миллиона. Как отмечал О'Брайен, в ноябре ООН не удалось доставить гуманитарную помощь через линии фронта в САР, это уже четвертый месяц без доставки помощи через линию фронта от Организации.

Напомним, что в субботу, 26 ноября, члены радикальных группировок подвергли ракетному обстрелу жилой район Алеппо. В результате погибло как минимум три человека и еще 15 получили ранения.

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