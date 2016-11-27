Брюссель, 27 ноября, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Отменить санкции против России пока невозможно, но в то же время стоит относиться к ней как к партнеру, без которого Европа не сможет выстроить систему безопасности, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он также выразил несогласие с президентом США Бараком Обамой, который ранее назвал Россию «региональной державой». Об этом Юнкер заявил в эфире телеканала Euronews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам председатель ЕК, пока нет каких-либо аргументов в пользу того, чтобы немедленно снять с России санкции. Но, как отметил Юнкер, он хотел бы, чтобы между ЕС и Россией было соглашение, которые выходило бы «за обычные рамки».

«Без России невозможно выстраивание (системы. — прим.ред.) безопасности в Европе, мы должны об этом знать», — подчеркнул Юнкер, добавив, что с Россией надо разговаривать на равных и относиться как к гордой нации.

Напомним, что в марте 2014 года глава США Барак Обама назвал Россию «региональной державой», сила которой простирается лишь до ее непосредственных границ. Присоединение же Крыма Обама охарактеризовал как проявление слабости со стороны Москвы. Однако уже в ноябре текущего года президент США на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что не изменил своей позиции к РФ, но уже назвал ее «военной супердержавой», которая имеет влияние в любом регионе мира.

Экс-премьер Франции, претендент на избрание кандидатом от республиканцев на президентских выборах в стране Франсуа Фийон недавно заявил, что Россия — ключевой партнер Европы. А считать Россию как противника и слаборазвитую страну — ошибка.

«Это также нестабильная страна, которая может быть опасной, если она почувствует, что ей угрожают или некорректно с ней обращаются», — говорил Фийон.