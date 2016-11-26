Алжир, 27 ноября, 2016, 02:34 — ИА Регнум. В связи со смертью лидера Кубинской революции Фиделя Кастро в Алжире объявлен восьмидневный национальный траур. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика, передает агентство Algeria Press Service со ссылкой на коммюнике канцелярии главы государства.

Первый президент Алжира Ахмед Бен Белла во время визита на Кубу. 1962

С воскресенья, 27 ноября, в Алжире начнется восьмидневный траур. Президент Республики Абдель Азиз Бутефлика также выразил свои соболезнования нынешнему главе Кубы, брату Фиделя Кастро Раулю. Алжирский лидер подчеркнул, что с уходом из жизни Фиделя Кастро потерял «друга и соратника, которым он был на протяжении более полувека».

Напомним, лидер Кубинской революции Фидель Кастро скончался 25 ноября на 91-м году жизни. В связи с этим на Кубе объявлен девятидневный траур. В соответствии с волей покойного его тело будет кремировано. Похороны Кастро состоятся 4 декабря. Мировые лидеры выразили свои соболезнования Раулю Кастро и кубинскому народу, в это же время в связи со смертью революционера жители кубинского происхождения, проживающие в Майами (штат Флорида), вышли на улицы города, чтобы выразить свое ликование.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Венесуэле объявлен трехдневный траур. Венесуэльской лидер Николас Мадуро также планирует провести церемонию, посвященную Фиделю Кастро в Каракасе. В России же в связи с кончиной символа целой эпохи жители Москвы в течение всей субботы несли цветы к посольству Кубы на Большой Ордынке в знак выражения соболезнований.