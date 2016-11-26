Вашингтон, 27 ноября, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Попытки России повлиять на президентские выборы в США провалились. Состоявшиеся голосования отражают волю американского народа и исключают возможность подтасовок при помощи кибератак со стороны РФ. The New York Times опубликовало заявление об этом пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного чиновника.

Ninian Reid Результат «объективного отражение воли американских избирателей»

В материале отмечается, что в Москве, скорее всего, ожидали, что серия разоблачений по делу об электронной переписке американских чиновников и организаций, которая спровоцировала общественный резонанс, могут поставить под сомнение прозрачность избирательного процесса в США. Однако после прошедших голосований в Белом доме уверены, что результаты выборов отражают волю граждан страны.

В день выборов не было зафиксировано всплеска активности хакеров. Американские власти выразили уверенность в том, что голосование было свободным и честным с точки зрения кибербезопасности, отмечается в заявлении высокопоставленного чиновника.

В то же время он подчеркнул, что у американского руководства нет точной информации о том, планировал ли Кремль вредоносные атаки 8 ноября. В Белом доме также с уверенностью не могут говорить о том, что Россия в будущем не совершит кибератак.

Как ранее писало ИА REGNUM, администрация президента США Барака Обамы признала результаты выборов 8 ноября и пришла к выводу, что результаты голосований в стране «объективно отражают волю американских избирателей». Согласно результатам выборов, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила более 200 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп — более 300 голосов.