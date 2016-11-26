Москва, 27 ноября, 2016, 01:04 — ИА Регнум. В селе Петрищево, расположенном в Подмосковье, создадут музей советской партизанки, Героя Советского Союза времен Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской, пообещал министр культуры РФ Владимир Мединский во время своего выступления на мероприятии, посвященном 75-летию со дня гибели Космодемьянской. Часть экспозиции планируют воссоздать в доме, где партизанка провела последние часы жизни перед тем, как была казнена немцами, передает «Россия 24».

ru.wikipedia.org Могила Зои Космодемьянской на Новодевичьем кладбище

Мединский заявил, что к биографиям героев Великой Отечественной войны, например, 28 панфиловцев и Зои Космодемьянской надо относиться как к житиям святых. Говоря о восстановленном доме, где Космодемьянская провела свою последнюю ночь перед гибелью, министр назвал это место «Голгофой», а саму советскую партизанку «святой», как и 28 панфиловцев, как и тысячи других наших предков, положивших свою жизнь за жизнь потомков. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который присутствовал на мероприятии, заявил, что считает Космодемьянскую «национальной святой».

Мединский заявил, что подвиги героев Великой Отечественной войны не могут подвергаться сомнению. Помимо этого глава Минкультуры России подчеркнул, что сегодня стране не достает соответствующих объектов показа. В частности существует такой фильм как «Спасти рядового Райана», но нет подобного фильма о Зое Космодемьянской.

«У нас там «Спасти рядового Райана» есть, но никто не пытается спасти разведчицу Космодемьянскую», — сказал Мединский, добавив, что кинематограф — это способ привлечения общественного внимания к истории.

Напомним, что ранее министр культуры Владимир Мединский сказал, что история о «28 героях-панфиловцах» — это святая легенда, к которой нельзя прикасаться и подвергать сомнению, «а люди, которые это делают, мрази конченые».