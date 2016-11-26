Мадрид, 27 ноября, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Русскими в Испании обычно считаются все выходцы из бывших республик Советского Союза, хотя в последнее время иногда украинцев начинают считать отдельно от остальных.

V.Diegtiar Дмитрий Фирташ

«Центр преступной организации находится в Каталонии. Фирташ вместе с двумя другими крупными украинскими предпринимателями (имена не называются — прим. ИА REGNUM ) отмыли через сделки по недвижимости около 10 миллионов евро, поступивших от оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Виргинских островах», — обрисовывает круг интересов миллиардера из незалежной издание.

«Требование экстрадиции Фирташа — это продолжение операции, начатой полицией Испании несколько месяцев назад, когда в Барселоне были задержаны 11 человек, подозреваемых в отмывании денег, неуплате налогов и принадлежности к преступной организации. В том числе армянин Арман Маилян, владелец японского ресторана Yubari, и сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан. Через месяц всех выпустили, не найдя состава преступления», — в расстроенных чувствах сообщает корреспондент Ребека Карранко. Будут ли результаты «фильма второго» сериала про русскую мафию в Барселоне отличаться от итогов первого, журналистка прогнозировать не берется.