Мадрид, 27 ноября, 2016, 00:24 — ИА Регнум. «Почему израильтяне отдали русским наши секретные технологии? — возмущено испанское издание АВС. — Министерство иностранных дел Испании направило ноту протеста израильтянам с требованием объяснений по факту преподнесения российскому премьеру Медведеву дрона испанского производства».

U.S. Air Force Дрон

Речь идет о беспилотном летательном аппарате Sniper — таких испанские разработчики продали Израилю два экземпляра, и вот теперь один из них оказался у коварных русских.

«Израиль не имел права передавать эту разработку третьим лицам (странам)», — цитирует АВС ноту МИДа. Министр сельского хозяйства государства на земле обетованной Ури Ариэль был, как выяснилось, другого мнения: если деньги заплачены, значит, товар принадлежит нам. Если нам — кому хотим, тому и дарим.

«Sniper — это аппарат двойного назначения (то есть военного в том числе — прим. ИА REGNUM ), — отмечает другое издание, El Confidencial. — Он может подниматься на высоту до 3000 метров, держаться в воздухе два часа и удаляться от пункта управления на 30—40 километров. Сейчас разработчик аппарата компания Alpha Unmanned Systems готовит модель, которая сможет держаться в воздухе четыре часа».

Как выясняется из публикации, в общем-то Испания не столько обеспокоена утечкой каких-то сверхсекретных технологий, в которых, возможно, для российских ученых ничего нового и нет. Проблема в том, что Мадрид, как член ЕС, участвует в антироссийских санкциях и теперь может быть наказан за такую передачу инноваций «стране, ведущей агрессивную политику против Украины».