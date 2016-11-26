Кишинёв, 26 ноября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Избранный президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не сможет отказаться от договора об ассоциации Молдавии с Европейским Союзом. Об этом Додон заявил сегодня, 26 ноября, в интервью Stirile Tv.

Publicdomainpictures.net Скованный обязательствами

Додон напомнил, что в программе Партии социалистов Республики Молдавия, которую он возглавляет, в программе есть пункт об отменен соглашения об ассоциации республики с Европейским Союзом.

Однако, у президента нет полномочий для прекращения действия соглашения об ассоциации. При этом Додон подчеркнул, что хочет быть президентом для всех граждан Молдавии, а не только для социалистов, поэтому и не может принимать подобные решения.

В интервью Додон в очередной раз заявил, что намерен возобновить всесторонние экономические отношения с Российской Федерацией. «Мы сделаем всё возможное, чтобы восстановить экономические и стратегические отношения с Российской Федерацией», — сказал избранный президент Молдавии.

Ранее Додон заявлял, что Молдавия может сохранить государственность только при сотрудничестве с Российской Федерацией.