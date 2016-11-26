Вашингтон, 26 ноября, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри выразил соболезнования гражданам Кубы в связи со смертью лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает Reuters.

U.S. Department of State Джон Керри во время церемонии открытия американского посольства в Гаване

Керри выразил соболезнования кубинцам в связи с кончиной Кастро, а также заявил, что США и дальше будут поддерживать Кубу. «Соединенные Штаты продолжат поддерживать Кубу», — сказано в заявлении американского государственного секретаря.

Он добавил, что обе страны значительно продвинулись на пути нормализации двусторонних отношений. Керри отметил, что игнорировать историю нельзя, но можно «написать новое и лучшее будущее для двух народов».

Заявление Керри контрастирует с заявлением избранного президента США республиканца Дональда Трампа. Тот назвал Кастро «жестким диктатором», который якобы подавлял кубинский народ на протяжении шести десятилетий.

Стоит отметить, что подходы к американо-кубинским отношениям действующей демократической администрации Барака Хуссейна Обамы и формирующейся республиканской администрации Трампа явно разнятся. Если Обама встал на путь нормализации американо-кубинских отношений, то республиканцы вернутся на путь изоляции Кубы.

Напомним, Фидель Кастро умер на 91-м году жизни.