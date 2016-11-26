Москва, 26 ноября, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Разговор

Сообщается, что лидеры России и Турции продолжили обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике. Дело в том, что Путин и Эрдоган созванивались накануне. Тогда в ходе разговора обсуждались российско-турецкие отношения, а также ситуация в Сирии.

В Кремле отметили, что обмен мнениями прошел в конструктивном ключе. Каких-либо подробностей пресс-служба Кремля не привела.

Известно, что турецкие вооруженные силы проводят в Сирии военную операцию «Щит Евфрата». При этом, турецкая армия ведет боевые действия не только против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и против отрядов курдской самообороны (YPG).

Анкара считает, что YPG тесно связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической организацией.