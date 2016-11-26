Грозный, 26 ноября, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» победил грозненский «Терек» в матче 15-го тура Чемпионата России по футболу. Игра состоялся сегодня, 26 ноября, в Грозном.

Эмблема московского «Спартака»

Игра в первом тайме была довольно динамичной и спартаковцам улыбнулась удача — гол забил бразилец Маурисио.

Во втором тайме «Терек» пытался контратаковать, но результата не достиг. Итог матча — 1:0 — победа «Спартака».

Таким образом московский клуб уходит в отрыв от преследующего его санкт-петербургского «Зенита», опережая этот клуб на шесть очков. «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Чемпионата России с 37 очками. У «Терека» — 25 очков.

Впереди у московского клуба игра против «Крыльев Советов» в Самаре 1 декабря.