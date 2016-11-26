Вашингтон, 26 ноября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Дональд Трамп прокомментировал смерть Фиделя Кастро, который скончался 25 ноября в 22 часа по кубинскому времени. Мнение Трампа приводит сегодня телеканал CNN. «Сегодня мир отмечает уход жестокого диктатора, который подавлял свой собственный народ на протяжении шести десятилетий», — заявил Трамп. Он также добавил, что Куба до сих пор остается тоталитарным государством. Чтобы как-то сгладить столь резкое заявление о покойном, Трамп подчеркнул, что его администрация будет работать для благосостояния кубинского народа.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Напомним, первая реакция Трампа на смерть Фиделя Кастро была довольно неоднозначной. В своем Twitter Дональд Трамп написал без каких-либо пояснений: «Фидель Кастро мертв!»

Стоит отметить, что в ходе президентской гонки Трамп жестко критиковал власти Кубы, а также стремление администрации Барака Хуссейна Обамы наладить американо-кубинские отношения.

Также важно понимать, что в одном из ключевых штатов — Флориде, Трамп опирался на мощную диаспору кубинских эмигрантов, которые являются противниками нынешних властей Кубы и, собственно, стали эмигрантами после Кубинской революции.