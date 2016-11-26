Казань, 26 ноября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает «Р-Спорт».

Pixabay.com Футбольный мяч

Сборная Российской Федерации по футболу на правах хозяйки турнира автоматически определена в группу «А». Интрига состояла в том, кто ещё будет определен в группу «А» и с кем российской сборной предстоит играть на групповом этапе Куба конфедераций.

В ходе жеребьёвки, в группу «А» попали: сборные Португалии, Мексики, и Новой Зеландии.

Подопечным Станислава Черчесова предстоят непростые матчи, так как сборная Португалии является действующим чемпионом Европы, сборная Мексики завоевала кубок КОНКАКАФ, а сборная Новой Зеландии выиграла Кубок наций Океании.

В группу «В» попала сборная Чили, обладающая Кубком Америки; обладатель Кубка Азии сборная Австралии; действующие чемпионы мира немцы. Четвертый участник группы «В» определится в феврале будущего года, когда будет разыгран Кубок африканских наций.

Турнир за Кубок конфедераций начнется 17 июня в Санкт-Петербурге с матча Россия — Новая Зеландия. Матчи Кубка конфедераций, помимо Санкт-Петербурга, пройдут на стадионах Москвы, Казани и Сочи с 17 июня до 2 июля.