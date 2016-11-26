Ташкент, 26 ноября, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Аналитическая информация о межпартийной конкуренции и плюрализме мнений в Узбекистане распространена в качестве официального документа 71-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает МИД Узбекистана.

Пакко Карта Узбекистана

Документ переведен на все шесть официальных языков Организации Объединенных Наций: английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что благодаря принятым законам «в республике формируется такая партийная система, которая способствует созданию механизма перевода интересов граждан на уровень государственной политики».

«Неукоснительное соблюдение в ходе избирательной кампании национального законодательства и проявление активной жизненной и политической позиции политическими партиями, всеми гражданами страны будет способствовать успешному проведению выборов президента Узбекистана в полном соответствии с демократическими принципами», говорится в документе.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря.