Хельсинки, 26 ноября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Министр финансов Финляндии Петтери Орпо не исключает, что стране придётся дополнительно сократить свои расходы в 2017 году на сумму от одного до двух миллиардов евро. Об этом Орпо заявил в интервью газете Helsingin Sanomat, передаёт агентство Reuters.

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Если финская экономика не покажет явных признаков восстановления до весны следующего года, правительству страны придётся принять меры по дополнительному сокращению расходов. Финские власти планируют к 2019 году «сэкономить» порядка 4 млрд евро.

Согласно прогнозу Европейской комиссии (ЕК), ВВП Финляндии вырастет на 0,8% в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕК направила министру финансов Орпо предупредительное письмо, в котором утверждается, что показатели дефицита государственного бюджета Финляндии слишком высоки. Брюссель также потребовал разъяснений от финских властей относительно проекта государственного бюджета на 2016 год. В ЕК утверждают, что финская экономика остаётся одной из худших в Евросоюзе.